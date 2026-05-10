Montalbano arrivano 860mila euro per combattere il dissesto idrogeologico

È stato approvato un finanziamento di circa 860 mila euro destinato a interventi per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico in una zona del centro abitato. La somma sarà utilizzata per mettere in sicurezza uno dei versanti più a rischio dell’area, al fine di prevenire eventuali danni causati da eventi atmosferici estremi. La decisione si inserisce in un progetto più ampio di interventi di tutela del territorio.

Un intervento strategico per mettere in sicurezza uno dei versanti più sensibili del centro abitato. Con l’assegnazione del finanziamento da 866.000 euro, ufficializzato dal Ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Amministrazione comunale avvia l’iter.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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