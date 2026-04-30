Un protocollo per combattere il dissesto idrogeologico | accordo firmato tra Puglia e Basilicata

La Puglia e la Basilicata hanno firmato un protocollo per realizzare interventi volti a ridurre il rischio di dissesto idrogeologico nella loro area di competenza. L’accordo prevede la collaborazione tra le due regioni per pianificare e mettere in atto interventi specifici. La firma è avvenuta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le criticità legate al fenomeno.

Le regioni Puglia e Basilicata hanno sottoscritto un accordo per l'attuazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. L'intesa è stata sottoscritta a Matera dai due commissari che si occupano della questione, per la Puglia Gennaro Ranieri e per la Basilicata Gianmarco Blasi.In.🔗 Leggi su Baritoday.it

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