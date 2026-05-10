Monselice Conte | Turismo del 2025 deludente occasione sprecata

Nel 2025, il settore turistico locale non ha raggiunto le aspettative, secondo le dichiarazioni di un rappresentante istituzionale. Si evidenzia come l'incremento di appena sette ospiti a notte non possa essere considerato un risultato positivo. Inoltre, si segnala che l'ostello situato in via Santo Stefano è rimasto chiuso durante l'anno, suscitando domande sulle strategie adottate e sulle opportunità mancate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?? Punti chiave Come può un aumento di soli 7 persone a notte definire il successo? Perché l'ostello di via Santo Stefano è rimasto chiuso nel 2025? Quanto ha perso realmente il commercio locale per la mancata accoglienza? Come ha fatto un comune più piccolo a superare Monselice nel turismo??? In Breve Incremento di 2.709 pernottamenti equivale a soli 7,4 persone in più a notte. L'ostello chiuso in via Santo Stefano avrebbe potuto generare 25.550 presenze annue. Mancata accoglienza di 2 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monselice, Conte: «Turismo del 2025 deludente, occasione sprecata» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Olimpiadi: occasione sprecataDal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa… C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico... Leggi anche: Il tema del turismo infiamma la campagna elettorale di Monselice Si parla di: Monselice. Il candidato sindaco Fabio Conte rilancia: Monselice ritorna; Altro giro, altra corsa: 51 Comuni veneti al voto.