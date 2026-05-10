Monselice Conte | Turismo del 2025 deludente occasione sprecata

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il settore turistico locale non ha raggiunto le aspettative, secondo le dichiarazioni di un rappresentante istituzionale. Si evidenzia come l'incremento di appena sette ospiti a notte non possa essere considerato un risultato positivo. Inoltre, si segnala che l'ostello situato in via Santo Stefano è rimasto chiuso durante l'anno, suscitando domande sulle strategie adottate e sulle opportunità mancate.

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?? Punti chiave Come può un aumento di soli 7 persone a notte definire il successo? Perché l'ostello di via Santo Stefano è rimasto chiuso nel 2025? Quanto ha perso realmente il commercio locale per la mancata accoglienza? Come ha fatto un comune più piccolo a superare Monselice nel turismo??? In Breve Incremento di 2.709 pernottamenti equivale a soli 7,4 persone in più a notte. L'ostello chiuso in via Santo Stefano avrebbe potuto generare 25.550 presenze annue. Mancata accoglienza di 2 .🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Monselice, Conte: «Turismo del 2025 deludente, occasione sprecata»
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