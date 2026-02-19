Olimpiadi | occasione sprecata

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è svolta senza grandi effetti speciali, lasciando molti spettatori delusi. La scelta di puntare su arte, musica e humor ha sostituito effetti spettacolari come uomini volanti o grandi scenografie acquatiche. Tra le scene più commentate, Valentino Rossi che guida un tram e Brenda Lodigiani che imita il dialetto locale hanno suscitato risate e applausi. Tuttavia, alcuni giudicano questa formula troppo semplice e poco memorabile per un evento così importante. In questo modo, l’occasione di creare un grande impatto si è spenta troppo in fretta.

