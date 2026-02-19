Olimpiadi | occasione sprecata

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è svolta senza grandi effetti speciali, lasciando molti spettatori delusi. La scelta di puntare su arte, musica e humor ha sostituito effetti spettacolari come uomini volanti o grandi scenografie acquatiche. Tra le scene più commentate, Valentino Rossi che guida un tram e Brenda Lodigiani che imita il dialetto locale hanno suscitato risate e applausi. Tuttavia, alcuni giudicano questa formula troppo semplice e poco memorabile per un evento così importante. In questo modo, l’occasione di creare un grande impatto si è spenta troppo in fretta.

Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Olimpiadi: occasione sprecata Leggi anche: Napoli-Verona, Lang delude: occasione sprecata e posto a rischio Milano–Cortina 2026: Olimpiadi o occasione sprecata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi: occasione sprecata; Milano-Cortina, le Olimpiadi sono uno strumento: ora serve un progetto; Olimpiadi, passione e buona cucina: tutti insieme a fare il tifo; Olimpiadi estive a Venezia? Zaia lancia l’idea: Pronti a candidarci per il 2036. Olimpiadi: occasione sprecataLa cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi mi ha riempito d’orgoglio, da italiano e da milanese. E’ stata una cerimonia bella, senza eccessi, senza ... ilnotiziario.net Milano-Cortina, le Olimpiadi sono uno strumento: ora serve un progettoL’Italia è tornata al centro della scena sportiva mondiale, la metropoli ha dimostrato di saper reggere la sfida organizzativa di un evento planetario ... ilriformista.it Fino al 22 febbraio, in occasione dei XXV Giochi olimpici invernali, ecco una promozione speciale con moltissimi ebook a tema sportivo: oltre 70 storie da leggere durante le Olimpiadi, tra cui “Ritorno ai monti” di Reinhold Messner, “Come un fulmine” di Usain - facebook.com facebook Una tifosa italiana: per Milano le Olimpiadi sono un'occasione unica #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com