Il tema del turismo infiamma la campagna elettorale di Monselice
A Monselice la campagna elettorale si accende intorno alla questione del turismo. Il candidato sindaco Stefano Peraro ha replicato alle affermazioni del suo avversario Franco Ennio, che aveva sollevato dubbi e proposte riguardo allo sviluppo turistico della città. La discussione si concentra sulle modalità di promozione e gestione del settore, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle posizioni.
Si infiamma la campagna elettorale a Monselice. Il candidato sindaco Stefano Peraro ha risposto per le rime al collega Franco Ennio sul tema del turismo. «È ’imbarazzante - ha dichiarato Stefano Peraro - constatare che le ricette indicate dal candidato sindaco Franco Ennio per la soluzione dei.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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