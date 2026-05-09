Il tema del turismo infiamma la campagna elettorale di Monselice

A Monselice la campagna elettorale si accende intorno alla questione del turismo. Il candidato sindaco Stefano Peraro ha replicato alle affermazioni del suo avversario Franco Ennio, che aveva sollevato dubbi e proposte riguardo allo sviluppo turistico della città. La discussione si concentra sulle modalità di promozione e gestione del settore, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle posizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui