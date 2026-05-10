Monopattini elettrici | obbligo di targa entro il 16 maggio possibili ritardi e incertezze sulle sanzioni

Entro il 16 maggio 2026, tutti i possessori di monopattini elettrici devono dotarsi di una targa identificativa, in base a una nuova normativa. La data di scadenza ha generato incertezza riguardo alle possibili sanzioni e ai ritardi nell’implementazione dell’obbligo. Le autorità hanno comunicato che, dal prossimo anno, sarà necessario identificare i veicoli con un contrassegno visibile. La normativa mira a regolamentare l’uso dei monopattini nelle aree urbane.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Scadenza e obbligo di identificazione dei monopattini. Entro il 16 maggio 2026 tutti i possessori di monopattini elettrici dovranno obbligatoriamente dotarsi di un contrassegno identificativo (targa). Chi non rispetta la scadenza rischia sanzioni amministrative fino a 400 euro. La misura rientra nelle nuove regole sulla circolazione dei monopattini, ma sta già generando dubbi applicativi e possibili difficoltà operative. Rischio ritardi e richieste elevate. Secondo Assoutenti, esiste il rischio concreto che molti utenti non riescano a ottenere la targa in tempo a causa dell’elevato numero di richieste. L’associazione...🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Monopattini elettrici: obbligo di targa entro il 16 maggio, possibili ritardi e incertezze sulle sanzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazioneABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole in arrivo per i proprietari A partire dal 16 maggio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni per i... Monopattini elettrici: dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa e assicurazioneScatteranno il prossimo 16 maggio i nuovi obblighi per i monopattini elettrici, con l'introduzione di "targhino" e assicurazione RC anche per questi...