Monica Sarnelli in Tour con lo spettacolo Sirene sciantose malafemmene ed altre storie di donne veraci

Monica Sarnelli si esibisce al Teatro Pubblico Campano con il suo spettacolo intitolato “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”. La performance ripercorre le storie di diverse figure femminili attraverso la musica e il racconto, portando in scena una narrazione ricca di personaggi e atmosfere che evocano un mondo di donne autentiche e sfaccettate. Lo spettacolo è parte di un tour che coinvolge vari teatri della regione.

Monica Sarnelli arriva al Teatro Pubblico Campano con lo spettacolo "Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci". Il Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo, presenta il tour teatrale dello spettacolo "Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci" che vede protagonista Monica Sarnelli, scritto da Federico Vacalebre con la regia di Carlo Cerciello. Lo spettacolo, in un'edizione completamente rinnovata, è prodotto da RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management. Le prime date del 2026 vedono l'artista partenopea esibirsi il 19 marzo alle ore 21 al teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania (Sa) e il 20 marzo alle ore 21 all'Auditorium Tommasiello di Teano (Ce).