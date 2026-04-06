A partire da aprile 2026, Monica Sarnelli sarà protagonista di uno spettacolo intitolato “Sirene, Sciantose, Malafemmene”. Le rappresentazioni si terranno in diverse città della regione, con date specifiche al Teatro Minerva di Boscoreale, al Teatro Di Costanzo-Mattiello di Pompei e al Teatro Italia di Acerra. Lo spettacolo presenta storie di donne autentiche e viene portato in scena in più date distribuite in vari teatri locali.

Monica Sarnelli in "Sirene, Sciantose, Malafemmene": altre storie di donne veraci. Ad aprile 2026 le date saranno: il 9 al Teatro Minerva di Boscoreale, il 10-11 e 12 al Teatro Di Costanzo -Mattiello di Pompei e il 22 al Teatro Italia di Acerra. Il Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo Balsamo porta in tour “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, spettacolo che vede protagonista Monica Sarnelli, scritto da Federico Vacalebre con la regia di Carlo Cerciello. Lo spettacolo, in un’edizione completamente rinnovata, è prodotto da RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management. “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” è un recital antimisogino sulla donna nella misoginissima canzone napoletana. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Monica Sarnelli in scena a Boscoreale in “Sirene, Sciantose, Malafemmene”

Monica Sarnelli in Tour con lo spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”Monica Sarnelli arriva al Teatro Pubblico Campano con lo spettacolo “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”.

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Ad aprile in scena nei teatri di #Boscoreale, #Pompei ed #Acerra!… #MonicaSarnelli con_ Teatro Pubblico Campano https://agenparl.eu/2026/04/06/teatro-pubblico-campano-presenta-sciantose-malafemmene-ed-altre-storie-di-donne-veraci-in-scena-a- facebook