Infantino sulla presenza dell'Iran ai Mondiali | Ci sarà lo sport deve stare fuori dalla politica

Il presidente della FIFA ha annunciato che l’Iran parteciperà ai Mondiali 2026, affermando che lo sport deve rimanere separato dalla politica. La decisione è stata comunicata nonostante le tensioni geopolitiche che coinvolgono il paese e altri attori internazionali. La partecipazione dell’Iran è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul processo decisionale o sulle eventuali implicazioni di questa scelta.

Il presidente FIFA, Gianni Infantino, conferma la presenza dell’Iran ai Mondiali 2026nonostante le tensioni geopolitiche. "Speriamo che la situazione sia tranquilla in quel momento", mentre restano timori per sicurezza e conflitto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’annuncio di Infantino sull’Iran: “Parteciperà ai Mondiali e giocherà le gare negli Stati Uniti”Nessuna esclusione, l'Iran sarà ai Mondiali come previsto e giocherà le sue partite negli Stati Uniti come confermato da Infantino prima dell'ultima... Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, il ministro Abodi è categorico: “Non me lo auguro”Il Ministro dello Sport ha commentato le voci di una possibile partecipazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo dopo l'eliminazione in finale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mondiali, scoppia il caso Ice: minacce di sciopero e paura. Infantino al bivio, deve chiedere a Trump lo stop alle retate; Mondiali 2026, Fifa respinge la richiesta dell’Iran: Italia ripescata? L’idea del super playoff e la data limite; Italia ripescata ai Mondiali, Infantino gela gli azzurri: la rivelazione dall’Iran e la Bolivia alza la voce; Italia e Mondiale 2026: tra tensioni geopolitiche e il miraggio del Super-Playoff. Italia ripescata ai Mondiali, Infantino gela gli azzurri: la rivelazione dall’Iran e la Bolivia alza la voceItalia ripescata ai Mondiali, Infantino gela gli azzurri: la rivelazione dall’Iran e la Bolivia alza la voce, i possibili scenari ... sport.virgilio.it Infantino difende l’Iran ai Mondiali: Non esiste un piano BGianni Infantino insiste sulla presenza dell’Iran ai Mondiali 2026 negli USA, Messico e Canada. Non esiste un piano B. europacalcio.it Infantino taglia corto sulla presenza dell’Iran ai Mondiali 2026: “Ci sarà”. Il presidente FIFA conferma la partecipazione nonostante le tensioni geopolitiche e i timori sulla sicurezza negli Stati Uniti, mentre sullo sfondo restano guerra, tregua fragile e partite già i - facebook.com facebook Infantino ha appena dichiarato: “L’Iran deve partecipare” x.com