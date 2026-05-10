Mondiali gli italiani non perdonano | il ripescaggio divide e la Nazionale finisce sotto processo
Durante i Mondiali, il tema del ripescaggio ha diviso gli italiani, portando la Nazionale a essere al centro di un acceso dibattito pubblico. Le conversazioni tra tifosi, sia nei bar sia online, si concentrano sulla questione della dignità, parola che ricorre frequentemente nelle discussioni. La polemica si concentra sulla percezione di ingiustizia legata alle decisioni delle autorità sportive e sui ripercussioni sulla reputazione della squadra nazionale.
La parola più usata, nelle discussioni da bar come nelle chat dei tifosi, è una sola: dignità. Non entusiasmo, non speranza. Dignità calcistica. E il sondaggio del Secolo d’Italia sul possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali finisce per raccontare esattamente questo stato d’animo. Il 69,6% dei partecipanti considera una figuraccia prendere parte al torneo senza aver conquistato la qualificazione sul campo. Un dato pesante, quasi impietoso, ma perfettamente coerente con il clima che accompagna la Nazionale da mesi. La fine del gioco. L’Italia resta una grande firma del calcio mondiale, ma negli ultimi anni ha smesso di sentirsi intoccabile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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