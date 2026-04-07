Si torna a parlare di un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale di calcio. In un’intervista recente, ha affermato che, se fosse presidente della federazione, considererebbe sé stesso per il ruolo di allenatore. Nel frattempo, continua a circolare l’ipotesi di un ripescaggio ai prossimi mondiali, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla decisione finale.

Potrebbe essere lui, Antonio Conte, il nuovo tecnico della Nazionale. L’allenatore del Napoli, che guidò gli azzurri dal 2014 alle 2016 raggiungendo i quarti di finale agli europei, ieri sera, dopo la vittoria contro il Milan, non ha escluso questa suggestione, dopo la disfatta degli azzurri che ancora una volta sono stati eliminati dai mondiali. Mondiali ai quali potremmo ancora partecipare con un clamoroso ripescaggio in caso di rinuncia dell’Iran. Le parole di Conte. “Anche l’anno scorso si diceva che sarei andato alla Juventus- ha detto Conte dopo la vittoria contro il Milan- ma poi sono rimasto al Napoli. Certo, se fossi presidente della federazione penserei anche io a Conte, ma ho un contratto con il Napoli che scade il 2027. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte ct della Nazionale? “Se fossi presidente della federazione penserei a me”, non tramonta l’ipotesi di un ripescaggio ai mondiali

Conte: "Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione..."Dove non arriva l'euforia di una vittoria di lusso e del sorpasso al secondo posto, c'è un senso di profonda gratitudine per Antonio Conte nei...

Conte sull'ipotesi Nazionale: "Se fossi il presidente della Figc, mi prenderei in considerazione"L'allenatore del Napoli risponde in maniera chiara e diretta alle domande sull'accostamento del suo nome alla panchina dell'Italia Antonio Conte non...

Temi più discussi: Mancini e Conte ct sono due strade percorribili? I loro contratti e quanto guadagnano; Gattuso lascia, chi sarà il prossimo Ct dell'Italia? Conte e Allegri i nomi principali; Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Italia, post Gattuso a chi tocca? Conte o Mancini, per il futuro si guarda al passato.

Antonio Conte in Nazionale? Le news sul prossimo Ct dell'ItaliaBisogna partire dai contenuti e non dai nomi: si chiede un progetto che abbia senso di recuperare un livello di competitività che è venuto meno: così il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, sulla ... sport.sky.it

Abete: Conte ct della Nazionale? Tecnico di primissimo livello. E su un ritorno in Figc...L'attuale presidente della LND ha detto la sua riguardo la possibile candidatura ai vertici della Federcalcio. Commissariamento? Impossibile ... corrieredellosport.it

Antonio Conte: il calcio è vincere, non parlare di tattica #fblifestyle #Repice #Calcio #Azzurri #conteudo - facebook.com facebook

#Abete: " #Conte ct della Nazionale Tecnico di primissimo livello". E su un ritorno in #Figc... x.com