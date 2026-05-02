Trump finisce sui passaporti Usa | il dettaglio dorato divide gli americani e fa esplodere la polemica

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che i passaporti emessi a partire da ora presenteranno un’immagine del presidente in carica sulla copertina interna. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, alcuni criticando la scelta per motivi estetici o simbolici, altri sostenendo che si tratti di un’innovazione. La novità ha già scatenato discussioni online e ha diviso l’opinione pubblica, attirando l’attenzione dei media nazionali.

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti si prepara a un’operazione senza precedenti nel panorama delle democrazie occidentali: produrre passaporti con l’immagine del presidente in carica sulla copertina interna. A rivelarlo è stata Fox News, anticipando quella che si configura come una delle iniziative più controverse dell’ amministrazione Donald Trump. La decisione rientra nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, nell’ambito del programma “ America250 ” voluto dalla Casa Bianca. Secondo le bozze circolate, il nuovo design includerà la Dichiarazione d’Indipendenza, la bandiera americana e, elemento che ha sollevato le maggiori perplessità, l’immagine di Donald Trump accompagnata dalla sua firma in oro all’interno della copertina.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump finisce sui passaporti Usa: il dettaglio dorato divide gli americani e fa esplodere la polemica Notizie correlate Trump finisce sui passaporti Usa: il volto del presidente sarà stampato sui documenti in edizione limitataIl volto di Donald Trump sarà stampato sui passaporti Usa in occasione dei 250 anni della nascita degli Stati Uniti d’America. WWE: Montez Ford fa esplodere i social, il cambiamento fisico divide i fanMontez Ford non aveva bisogno di un grande ritorno in TV per diventare virale è bastato un momento acceso durante un live event di NXT. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Trump finisce anche sui passaporti Usa: ecco il restyling con il volto accigliato del presidente; Passaporti in edizione limitata con il volto di Trump; Passaporti Trump? L’ultima trovata della Casa Bianca; Arrivano i passaporti limited edition, con la faccia di Donald Trump. Dalle monete al passaporto: così Trump diventa un brandDopo essere apparso su cartelloni megagalattici e facciate degli edifici federali più disparati, tra cui anche l’Institute of Peace, il volto del presidente Donald Trump finisce addirittura sul passap ... msn.com A Washington Carlo III mette in scena una lezione di stile e storia: battute affilate, ironia sottile e un richiamo elegante ai limiti del potere. Donald Trump prova a dominare la scena, ma finisce comparsa. E quando i 250 anni americani diventano “l’altro ieri”, la d - facebook.com facebook Trump finisce anche sui passaporti Usa: ecco il restyling con il volto accigliato del presidente x.com