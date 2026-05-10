Mondiali 2026 | l’Iran pone vincoli alla FIFA per la partecipazione
L’Iran ha stabilito condizioni precise affinché i suoi calciatori possano partecipare ai Mondiali del 2026, ponendo vincoli alla FIFA. La federazione iraniana ha richiesto garanzie riguardo alla sicurezza e alle modalità di trasferimento dei giocatori negli Stati Uniti, dove si svolgerà il torneo. Queste richieste riguardano anche la presenza del calciatore Mehdi Taremi, creando una situazione in cui la partecipazione della squadra dipende dal rispetto di determinate condizioni imposte da Teheran.
? Punti chiave Come potrà la FIFA garantire l'ingresso di Mehdi Taremi negli Stati Uniti?. Quali condizioni specifiche ha imposto Teheran per non rinunciare al torneo?. Perché le autorità americane potrebbero bloccare i membri della delegazione iraniana?. Chi dovrà decidere se limitare le domande dei giornalisti durante il Mondiale?.? In Breve Vincoli su visti per tecnici e calciatori con passato militare nell'IRGC.. Richiesta di divieto domande politiche ai giornalisti e rispetto inno nazionale.. Rischio blocco ingresso per l'attaccante Mehdi Taremi negli Stati Uniti.. Esordio del Team Melli nel girone contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda il 16 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu
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