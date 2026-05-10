Mondiali 2026 | l’Iran pone vincoli alla FIFA per la partecipazione

L’Iran ha stabilito condizioni precise affinché i suoi calciatori possano partecipare ai Mondiali del 2026, ponendo vincoli alla FIFA. La federazione iraniana ha richiesto garanzie riguardo alla sicurezza e alle modalità di trasferimento dei giocatori negli Stati Uniti, dove si svolgerà il torneo. Queste richieste riguardano anche la presenza del calciatore Mehdi Taremi, creando una situazione in cui la partecipazione della squadra dipende dal rispetto di determinate condizioni imposte da Teheran.

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