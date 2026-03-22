Il presidente della FIFA ha commentato il caso Iran, affermando che l'organizzazione guarda con fiducia alla partecipazione di tutte le nazionali ai prossimi Mondiali. Ha sottolineato l'impegno della federazione nel garantire che tutte le squadre possano partecipare senza ostacoli. Le sue parole sono arrivate in risposta alle recenti discussioni sulla possibile esclusione dell'Iran dalla competizione.

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© Calcionews24.com - Caso Iran, interviene Infantino: «La FIFA guarda con fiducia alla partecipazione di tutte le nazionali ai Mondiali, il nostro impegno…»

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