Mondiali 2026 | Infantino conferma l’Iran e chiude l’Italia

Il presidente della FIFA ha annunciato ufficialmente che l’Iran sarà inserito nel calendario dei Mondiali 2026, mentre l’Italia è stata esclusa dall’organizzazione. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni di questa decisione, né dettagli sui criteri adottati. L’Iran ha garantito misure di sicurezza specifiche per i partecipanti, ma non sono stati resi pubblici i termini esatti di tali accordi.

? Domande chiave Come ha fatto Infantino a bloccare definitivamente le speranze dell'Italia?. Quali condizioni ha imposto l'Iran per garantire la sicurezza dei giocatori?. Perché le autorità canadesi hanno respinto la delegazione iraniana a Vancouver?. Cosa ha risposto Trump alla richiesta di ripescaggio della Federazione italiana?.? In Breve Mehdi Taj richiede garanzie su visti e protezione inno e bandiera iraniana.. Trump minimizza il ripescaggio azzurro durante un incontro nello Studio Ovale.. Delegazione iraniana respinta dalle autorità di frontiera canadesi a fine aprile.. Mattias Grafstrom convoca vertice a Zurigo per il 20 maggio.. Gianni Infantino ha confermato tramite un messaggio sui social la partecipazione dell’Iran ai Mondiali 2026, chiudendo così ogni possibilità di un ripescaggio per l’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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