Mondiali 2026 niente Italia | Infantino conferma l’Iran e chiude definitivamente il caso ripescaggio

Il presidente della FIFA ha annunciato che l’Italia non parteciperà ai Mondiali del 2026, confermando la presenza di Iran e risolvendo definitivamente la questione del ripescaggio. Le proteste politiche e le discussioni sui social media non hanno portato a cambiamenti, e la selezione delle squadre per il torneo si è conclusa con questa decisione. L’Italia non sarà quindi presente nella fase finale che si terrà in Nord America.

Dalle pressioni politiche alle voci social: perché gli Azzurri non torneranno ai Mondiali. La speranza di vedere un’Italia ripescata ai Mondiali 2026 si è ufficialmente spenta. A chiudere ogni discussione è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, con una dichiarazione netta che non lascia spazio a interpretazioni: l’Iran parteciperà regolarmente alla Coppa del Mondo. Una frase semplice, ma dal peso enorme. Perché dietro quella conferma si chiude definitivamente una delle voci più discusse delle ultime settimane: il possibile ripescaggio dell’Italia. Le parole di Infantino: “L’Iran giocherà”. Durante il Congresso FIFA a Vancouver, Infantino è stato chiarissimo: l’Iran sarà presente ai Mondiali 2026 e disputerà le proprie partite negli Stati Uniti, come previsto dal calendario ufficiale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mondiali 2026, niente Italia: Infantino conferma l’Iran e chiude definitivamente il caso ripescaggio Notizie correlate Leggi anche: Fifa, Infantino: "Iran ai mondiali", niente ripescaggio per l'Italia. Poi il disastro diplomatico sul palco Italia ai Mondiali 2026: Infantino decreta il ripescaggioLe speranze di un clamoroso ritorno in extremis dell’Italia ai prossimi Mondiali 2026 si sono spente definitivamente a Vancouver. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Niente ripescaggio per l’Italia: Infantino conferma l’Iran ai Mondiali 2026; Italia al Mondiale, è caos: il ripescaggio, la posizione Fifa e la decisione dell’Iran; Niente ripescaggio per l'Italia, l'annuncio di Infantino al Congresso della FIFA: L'Iran giocherà i Mondiali negli USA; L’appello di Zampolli, inviato di Trump: Italia ai mondiali al posto dell’Iran. Mondiali, niente ripescaggio per l’Italia. Infantino: L’Iran ci sarà. Ma i visti…RASSEGNA STAMPA - Sfuma l’ipotesi ripescaggio al Mondiale per l’Italia. In quello che è un ciclo già visto fatto di sogni, eliminazione e poi voci su un improbabile - ... lalaziosiamonoi.it Tutti gli italiani che andranno ai Mondiali di calcio 2026, anche se l'Italia non si è qualificataCi sono tre allenatori e un arbitro italiani ai Mondiali, ma anche altre figure meno conosciute che fanno parte degli staff delle Nazionali qualificate ... gqitalia.it Infantino si ricandiderà alla presidenza Fifa Con lui l’Italia non ha mai giocato i Mondiali - facebook.com facebook #Atletica, tre staffette azzurre qualificate per i mondiali x.com