Mondiali 2026 niente Italia | Infantino conferma l’Iran e chiude definitivamente il caso ripescaggio

Da puntomagazine.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della FIFA ha annunciato che l’Italia non parteciperà ai Mondiali del 2026, confermando la presenza di Iran e risolvendo definitivamente la questione del ripescaggio. Le proteste politiche e le discussioni sui social media non hanno portato a cambiamenti, e la selezione delle squadre per il torneo si è conclusa con questa decisione. L’Italia non sarà quindi presente nella fase finale che si terrà in Nord America.

Dalle pressioni politiche alle voci social: perché gli Azzurri non torneranno ai Mondiali. La speranza di vedere un’Italia ripescata ai Mondiali 2026 si è ufficialmente spenta. A chiudere ogni discussione è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, con una dichiarazione netta che non lascia spazio a interpretazioni: l’Iran parteciperà regolarmente alla Coppa del Mondo. Una frase semplice, ma dal peso enorme. Perché dietro quella conferma si chiude definitivamente una delle voci più discusse delle ultime settimane: il possibile ripescaggio dell’Italia. Le parole di Infantino: “L’Iran giocherà”. Durante il Congresso FIFA a Vancouver, Infantino è stato chiarissimo: l’Iran sarà presente ai Mondiali 2026 e disputerà le proprie partite negli Stati Uniti, come previsto dal calendario ufficiale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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