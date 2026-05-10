Italia e ripescaggio Mondiali Iran parteciperà | la conferma di Infantino

Il presidente della FIFA ha confermato che l'Iran parteciperà ai Mondiali del 2026, escludendo la possibilità di un ripescaggio per l'Italia. La questione riguarda le decisioni relative alle qualificazioni e alle partecipazioni alle competizioni internazionali di calcio. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una dichiarazione pubblica, senza indicazioni di modifiche o eccezioni per nessuna delle squadre coinvolte.

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