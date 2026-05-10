Italia e ripescaggio Mondiali Iran parteciperà | la conferma di Infantino
Il presidente della FIFA ha confermato che l'Iran parteciperà ai Mondiali del 2026, escludendo la possibilità di un ripescaggio per l'Italia. La questione riguarda le decisioni relative alle qualificazioni e alle partecipazioni alle competizioni internazionali di calcio. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una dichiarazione pubblica, senza indicazioni di modifiche o eccezioni per nessuna delle squadre coinvolte.
(Adnkronos) – Italia e ripescaggio ai Mondiali 2026, Infantino spegne le speranze azzurre? Il presidente della Fifa Gianni Infantino sembrava aver già chiuso alla possibilità che la Nazionale italiana potesse partecipare alla rassegna iridata in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, e oggi, domenica 10 maggio, sembra essere arrivata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
ITALIA, niente RIPESCAGGIO! Ai Mondiali l'Iran
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