Mondiali 2026 | Infantino blinda l’Iran e spegne l’Italia

Il presidente della FIFA ha confermato che l’Iran rimarrà qualificata ai Mondiali del 2026, escludendo di fatto la possibilità di un ripescaggio per l’Italia. La decisione definitiva è stata comunicata in modo ufficiale, chiudendo qualsiasi margine di ripensamento o modifica sulla partecipazione delle squadre coinvolte. La questione riguarda le modalità di qualificazione e le decisioni prese nei procedimenti organizzativi della fase finale del torneo.

Si chiude definitivamente, almeno per il momento, ogni spiraglio per un ipotetico e clamoroso ripescaggio dell’Italia ai prossimi Mondiali 2026. A porre il sigillo sulla questione è stato Gianni Infantino: il presidente della FIFA, attraverso un intervento pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha confermato che l’ Iran sarà regolarmente ai nastri di partenza della competizione. Le dichiarazioni del numero uno del calcio mondiale arrivano per spegnere sul nascere le indiscrezioni che, nelle ultime ore, avevano ipotizzato l’esclusione della selezione asiatica a favore della Nazionale azzurra. Il chiarimento di Infantino non lascia spazio a interpretazioni: la partecipazione della nazionale iraniana alla prossima Coppa del Mondo è blindata.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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