Italia ai Mondiali 2026? Paolo Zampolli esce allo scoperto | ecco cosa ha detto a Infantino in caso di esclusione dell’Iran

Un imprenditore ha rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alla partecipazione dell’Italia ai Mondiali 2026, affermando di non aver esercitato alcuna pressione sulla FIFA. Ha comunque espresso il desiderio di vedere la nazionale italiana qualificarsi e partecipare alla prossima edizione del torneo. La notizia arriva in un momento in cui si discute molto sulle possibili esclusioni di alcune squadre, ma l’interessato ha chiarito la propria posizione.

di Francesco Spagnolo Italia ai Mondiali 2026, Zampolli esclude qualsiasi pressione sulla FIFA. La sua sperenza resta comunque quella di vedere gli azzurri alla competizione. Il dibattito sulla clamorosa esclusione degli Azzurri dalla rassegna iridata non accenna a spegnersi, alimentato da una proposta diplomatica che sembra uscita da un film hollywoodiano. Al centro della scena c’è Paolo Zampolli, stretto collaboratore della Casa Bianca, convinto che esista ancora un piccolissimo spiraglio per vedere l’Italia ai Mondiali 2026. L’idea, per quanto audace, prevede l’esclusione dell’Iran a favore della Nazionale azzurra, una mossa che mescola geopolitica e passione sportiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia ai Mondiali 2026? Paolo Zampolli esce allo scoperto: ecco cosa ha detto a Infantino in caso di esclusione dell’Iran Notizie correlate Zampolli in pressing su Trump e Infantino: «Italia ai Mondiali al posto dell’Iran»Paolo Zampolli, rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali e amico di vecchia data di Donald Trump, sta provando a compiere... Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? La verità di Paolo Zampolli e lo scenario sul ripescaggio degli azzurri. Cosa sta succedendoManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L'inviato di Trump ha chiesto l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran; Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran: le pressioni di Zampolli (inviato di Trump) sulla Fifa; L’inviato speciale di Trump Paolo Zampolli vuole far andare l’Italia ai Mondiali; L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali. Italia ai Mondiali, Trump raffredda l'idea del ripescaggio e Paolo Zampolli lo segue: Solo un suggerimentoDonald Trump e Marco Rubio spengono l'ipotesi di ripescare l'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran. L'inviato Paolo Zampolli: Solo un suggerimento ... virgilio.it Mondiali 2026, ipotesi ripescaggio dell'Italia: la dura reazione dell'IranPer il popolo italiano non vedere la propria Nazionale per la terza volta di fila ai Mondiali di calcio è sicuramente un colpo al cuore. Nelle ultime ore si è parlato della richiesta di Paolo Zampolli ... notizie.it La proposta di Paolo Zampolli non è piaciuta al governo, ai capi dello sport italiano, e a quanto pare nemmeno a Trump facebook Chi è Paolo Zampolli: l'ex agente di modelle che vuole riportare l'Italia ai Mondiali con l'aiuto di Trump x.com