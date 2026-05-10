Mondello Cup e Wings For Life Run | vincono Lo Casto e Santonocito ma il protagonista è Mauro Glorioso

Sul lungomare di Palermo si è svolta la Wings for Life World Run 2026, la più grande corsa benefica al mondo, con la partecipazione di numerosi runner provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta contemporaneamente in 191 Paesi, attirando un pubblico entusiasta. Tra i vincitori delle competizioni sportive del giorno figurano Lo Casto e Santonocito, mentre Mauro Glorioso si è distinto come protagonista di un momento speciale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui