Mondello Cup e Wings For Life Run | vincono Lo Casto e Santonocito ma il protagonista è Mauro Glorioso

Da palermotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul lungomare di Palermo si è svolta la Wings for Life World Run 2026, la più grande corsa benefica al mondo, con la partecipazione di numerosi runner provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta contemporaneamente in 191 Paesi, attirando un pubblico entusiasta. Tra i vincitori delle competizioni sportive del giorno figurano Lo Casto e Santonocito, mentre Mauro Glorioso si è distinto come protagonista di un momento speciale.

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Grande partecipazione e straordinario entusiasmo sul lungomare di Palermo per la “Wings for Life World Run 2026”, la più grande corsa benefica al mondo, andata in scena in contemporanea in 191 Paesi. L’evento, inserito all’interno della decima edizione della Mondello Cup, con Alberto Lo Casto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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