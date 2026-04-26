Fuga finita a Giugliano | preso latitante internazionale con falsi documenti

A Giugliano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo ricercato da gennaio 2023, considerato latitante internazionale. L’uomo, che aveva falsificato i propri documenti, è stato individuato e fermato durante un controllo. La sua cattura si è conclusa con il trasferimento in carcere. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere I Carabinieri fermano a Giugliano Vincenzo Nettuno, latitante internazionale ricercato dal 2023.. L'uomo deve scontare oltre sette anni di reclusione per traffico internazionale di droga.. I Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno intercettato Vincenzo Nettuno, 53 anni, durante un normale accertamento stradale, ponendo fine a una fuga durata tre anni. L’uomo, che si era nascosto dietro l’uso di documenti falsi, deve scontare una condanna definitiva per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, con una pena superiore ai sette anni di reclusione. L’inganno dei documenti e il controllo che ha svelato la latitanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga finita a Giugliano: preso latitante internazionale con falsi documenti Notizie correlate Marijuana adulterata e documenti falsi, latitante lettone catturato a CataniaUn laboratorio per "truccare" la marijuana e un altro per fabbricare documenti falsi, il tutto gestito da un latitante internazionale . Leggi anche: Latitante narcotraffico arrestato a Giugliano dopo 3 anni di fuga Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Napoli, rapina in via Gianturco e fuga finita contro un tir: arrestati due uomini dopo inseguimento; Tradito da un Posto di Blocco: a Giugliano Finisce la Fuga del ‘Fantasma’ del Narcotraffico. Rapina all’Eurospin di Via Colonne a Giugliano, banditi in fuga con 600 euroRapina nel tardo pomeriggio a Giugliano, dove intorno alle 18 due banditi hanno preso di mira il supermercato Eurospin di via ... internapoli.it