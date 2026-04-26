Latitante da tre anni sorpreso a un posto di blocco con documenti falsi
Un uomo ricercato da tre anni è stato arrestato durante un normale controllo di polizia. La sua scomparsa risale al 2023, quando era sfuggito alle forze dell’ordine dopo essere stato condannato a sette anni di carcere per traffico internazionale di droga. Durante il fermo, è stato trovato in possesso di documenti falsi, portandolo in manette. La sua fuga aveva generato diverse ricerche, fino al suo ritrovamento recente.
Arrestato dopo tre anni di latitanza per un banale controllo di routine. Vincenzo Nettuno, classe 1973, era scomparso dai radar nel 2023, da quando sul suo capo pende una pena a 7 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti.A Giugliano, i carabinieri, durante un normale.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Carabinieri arrestano narcotrafficante latitante da tre anni; Latitante da tre anni, sorpreso a un posto di blocco con documenti falsi; Giugliano, arrestato Vincenzo Nettuno: da tre anni latitante del narcotraffico; Latitante ricercato dall’Interpool. Arrestato per violenza sessuale.
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