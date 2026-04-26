Latitante da tre anni sorpreso a un posto di blocco con documenti falsi

Un uomo ricercato da tre anni è stato arrestato durante un normale controllo di polizia. La sua scomparsa risale al 2023, quando era sfuggito alle forze dell’ordine dopo essere stato condannato a sette anni di carcere per traffico internazionale di droga. Durante il fermo, è stato trovato in possesso di documenti falsi, portandolo in manette. La sua fuga aveva generato diverse ricerche, fino al suo ritrovamento recente.