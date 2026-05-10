Un primario si è presentato davanti al giudice per difendersi dalle accuse legate a un intervento chirurgico su un bambino. La Procura ha aperto un’indagine ipotizzando reati di falso e omicidio colposo. La vicenda coinvolge anche il racconto di un medico che ha descritto l’intervento al piccolo paziente. Le indagini continuano per chiarire le responsabilità nell’ambito di questa vicenda.

Il racconto di Guido Oppido sull’intervento al piccolo Domenico. La Procura ipotizza falso e omicidio colposo. Decisive le incongruenze sugli orari e il trasporto dell’organo da Bolzano “Mi sono girato e ho chiesto: dov’è il cuore? Nessuno parlava. Poi qualcuno ha sussurrato: è tutto ghiacciato. In quel momento sono impazzito”. Queste le parole del verbale reso il 31 marzo dal primario delMonaldi, Guido Oppido, davanti al giudice per le indagini preliminari. Il riferimento è all’intervento del 23 dicembre 2025, quando il piccolo Domenico, due anni e mezzo, era in sala operatoria per un trapianto cardiaco. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato anche da La Repubblica, il cuore destinato al bambino sarebbe stato gravemente compromesso dal ghiaccio secco utilizzato durante il trasporto da Bolzano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monaldi, il dramma in sala operatoria: il primario si difende davanti al gip

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