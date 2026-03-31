Il primario si è difeso davanti al giudice circa il trapianto di cuore che non è andato a buon fine. Secondo quanto ricostruito, il cuore proveniente da un donatore di Bolzano non sarebbe arrivato dopo il prelievo del cuore malato del bambino. Una foto mostrerebbe il box del cuore ancora chiuso e poggiato su una sedia alle 14, ore successive al prelievo.

AGI - Il cuore del donatore da Bolzano non sarebbe arrivato dopo il prelievo del cuore malato del piccolo Domenico e ne sarebbe prova una foto del box poggiato su una sedia ancora chiuso alle 14.26 e poi un video, in cui alle 14.34 il cuore prelevato pulsa ancora, cosa che sarebbe possibile solo se fosse stato espiantato poco prima. In sintesi è questa la linea di difesa del cardiochirurgo del Monaldi, Guido Oppido, autore del trapianto di un cuore danneggiato a Domenico Caliendo, due anni, il 23 dicembre scorso. "Siamo soddisfatti perché il dottor Oppido ha avuto la possibilità di esporre le sue ragioni ", dice al termine di tre ore e mezzo di interrogatorio preventivo, Alfredo Sorge l'avvocato che con il collega Vittorio Manes difende il cardiochirurgo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trapianto fallito, il primario Oppido si difende davanti al gip

Articoli correlati

Trapianto fallito al Monaldi, 186 genitori difendono il cardiochirurgo Oppido: ‘Stop alla gogna mediatica’Nel pieno della polemica per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di...

Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, interrogato il primario Oppido: “Espianto iniziato dopo l’arrivo del cuore al Monaldi”L’espianto del cuore del piccolo Domenico Caliendo è iniziato quando il box frigo con l’organo proveniente da Bolzano era già arrivato nella sala...

Altri aggiornamenti su Trapianto fallito

Temi più discussi: Trapianto fallito, acquisiti video e sentiti i sanitari al Monaldi; Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più; Altri tre bambini morti erano pazienti di Oppido: l'avvocato di Domenico Caliendo chiede 10 milioni di risarcimento al Monaldi; Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della situazione di panico alla scoperta dell'organo congelato.

Morte di Domenico, interrogatori per il primario Oppido e la sua viceGiornata di interrogatori preventivi in Procura a Napoli, legati alla richiesta di interdizione, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio do ... rainews.it

Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della situazione di panico alla scoperta dell'organo congelatoIl caposala Francesco Farinaceo del Monaldi ha ricostruito i momenti del trapianto: la sua verità relativamente al caso di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato ... virgilio.it

Giornata cruciale in Procura sul caso del piccolo Domenico Caliendo. Sotto esame i medici del Monaldi dopo il trapianto fallito. Ascoltata, nell'aula 715 del nuovo Palazzo di Giustizia, la cardiochirurga Bergonzoni, atteso Oppido. L’avvocato Petruzzi denuncia - facebook.com facebook

Trapianto al cuore fallito al Monaldi, due medici indagati anche per falso: "Cartella di Domenico Caliendo modificata". Sono due dei sette medici già indagati per omicidio colposo. Chiesta una misura interdittiva per entrambi x.com