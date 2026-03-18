I carabinieri stanno sequestrando video e foto in sala operatoria il giorno del trapianto di Domenico al Monaldi

I carabinieri stanno eseguendo un sequestro di video e foto in sala operatoria durante il trapianto di Domenico al Monaldi. Hanno preso anche il telefono cellulare di un'infermiera, che non è coinvolta nelle indagini, e su cui sono state trovate immagini rilevanti. Le operazioni fanno parte di un'indagine in corso riguardante l'intervento chirurgico.