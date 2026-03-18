I carabinieri stanno sequestrando video e foto in sala operatoria il giorno del trapianto di Domenico al Monaldi
I carabinieri stanno eseguendo un sequestro di video e foto in sala operatoria durante il trapianto di Domenico al Monaldi. Hanno preso anche il telefono cellulare di un'infermiera, che non è coinvolta nelle indagini, e su cui sono state trovate immagini rilevanti. Le operazioni fanno parte di un'indagine in corso riguardante l'intervento chirurgico.
Sequestrato il telefono cellulare di una infermiera (non indagata) su cui ci sono immagini interessanti per le indagini. Ascoltata per ore la mamma del piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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