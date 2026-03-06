Indian Wells da Sinner e Musetti a Berrettini e Paolini | programma completo

A Indian Wells, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Paolo Paolini scendono in campo per le loro qualificazioni e partite principali. I tennisti italiani, dopo alcune settimane di tornei, sono pronti a sfidare avversari internazionali sui campi americani. Il programma include incontri di singolare e doppio, con i giocatori italiani tra i protagonisti delle giornate di gara.

(Adnkronos) – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells. Oggi, venerdì 6 marzo, il numero due del mondo esordisce al secondo turno del Masters 1000 americano contro il qualificato Svrcina, proprio come il toscano, che invece sfiderà Fucsovics. La giornata sarà aperta dalla super sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. In campo anche Flavio Cobolli, che se la vedrà con Kecmanovic, mentre sulla strada di Jasmine Paolini, nel tabellone femminile, ci sarà Potapova. Il programma completo delle partite del secondo turno di Indian Wells in programma venerdì 6 marzo e nella notte: STADIUM 1 ore 20. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Temi più discussi: Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari; Sinner, missione Indian Wells: Devo essere più aggressivo; Sinner riparte da Indian Wells, sulla sua strada ancora Mensik; Quando torna Jannik Sinner: i primi allenamenti a Indian Wells tra i sorrisi e il tweener di Bergs, stanotte il sorteggio.

ATP Indian Wells 2026, il tabellone maschile e femminile: Sinner contro Svrcina, possibile semifinale con MusettiSorteggiato il tabellone di Indian Wells. Sinner esordirà con Svrcina.Jannik ha l'occasione per ridurre la distanza in classifica da Alcaraz, che al momento è di 3150 punti.

Sinner a Indian Wells anche in doppio: chi è il suo compagno, la prima sfida promette spettacolo!Non solo singolare per Jannik in California: previsto anche un impegno extra per l'azzurro, che ha scelto un partner insolito ed è subito atteso da un match super

NOTTE AMARA A INDIAN WELLS Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli eliminati al primo turno rispettivamente da Mackenzie McDonald e Rinky Hijikata

Terza giornata a Indian Wells, entrano in gioco le teste di serie. Esordio anche per Musetti e Paolini