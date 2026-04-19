Nel torneo di Madrid, il tennista italiano è stato annunciato tra le teste di serie, annunciando così il suo ingresso nel tabellone principale. La competizione si svolge subito dopo gli appuntamenti di Montecarlo e Barcellona, e si posiziona prima di altri grandi eventi sulla stessa superficie. Il percorso verso la finale prevederà incontri con avversari di rilievo, tra cui possibili incroci con altri italiani qualificati.

Madrid, per collocazione in calendario, è sempre stato un torneo “di passaggio”, ma mai banale: arriva subito dopo Montecarlo e Barcellona e si incastra prima del doppio appuntamento che orienta davvero gli equilibri sul rosso, Roma e Roland Garros. Un Masters 1000 che spesso sfugge alle gerarchie più rigide, complice anche l’altitudine e condizioni di gioco più rapide rispetto al rosso tradizionale. A questo si aggiunge quest'anno il thriller-Jannik Sinner. L’azzurro è regolarmente tra le teste di serie annunciate e sarà numero 1 del seeding. Tuttavia, resta un margine di incertezza sulla sua presenza effettiva: l’ipotesi di un forfait dell’ultimo minuto non è del tutto esclusa, anche se al momento non ci sono segnali concreti in questa direzione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner annunciato a Madrid tra le teste di serie: il cammino verso la finale (e l'incrocio con Musetti e Cobolli)

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