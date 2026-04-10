Entra in casa della ex nonostante il divieto e spruzza lo spray al peperoncino contro gli agenti | arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Livorno dopo aver violato un divieto di avvicinamento alla ex compagna e aver fatto irruzione nella sua casa. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha anche spruzzato spray al peperoncino contro gli agenti. La vicenda riguarda atti persecutori e comportamenti che hanno portato all’arresto. La donna aveva presentato una denuncia in merito.

Un 35enne è stato arrestato a Livorno per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna. A far scattare l'allarme è stata proprio la donna che ha allertato la polizia dicendo che l'uomo, nonostante il divieto di avvicinamento, era riuscito con la forza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Spray al peperoncino contro gli agenti, arrestato pusher tunisino Temi più discussi: Caltanissetta, entra in casa della ex incinta e la aggredisce: arrestato; Entra nella casa della ex e la aggredisce davanti ai figli: domiciliari con braccialetto elettronico per un cinquantatreenne; Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a Caltanissetta; Entra in casa della ex nonostante il divieto e spruzza lo spray al peperoncino contro gli agenti: arrestato. Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte. Orrore a CaltanissettaUn nuovo, agghiacciante episodio di violenza di genere scuote il cuore di Caltanissetta, dove la follia di un giovane ha rischiato di spezzare non una, ma due ... thesocialpost.it Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a CaltanissettaLa polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio ... fanpage.it 84' | Entra Venturino, fuori Rensch #RomaPisa 3-0 #ASRoma x.com Live | Frosinone-Palermo 0-0, squadre in campo per la ripresa. Entra Peda per Rui Modesto Gli aggiornamenti: https://qds.it/serie-b-live-frosinone-palermo-diretta-partita-cronaca-risultato/ - facebook.com facebook