Molise via ai nuovi ambiti sociali | domani il tavolo con gli enti

Domani si terrà un incontro tra gli enti locali e le istituzioni per discutere l’introduzione dei nuovi ambiti sociali nel Molise. La riunione si concentrerà sulla definizione delle modalità di gestione dei servizi sociali destinati alle famiglie e su come saranno organizzati i servizi nelle diverse aree territoriali della regione. L’obiettivo è chiarire le responsabilità e le procedure legate a queste novità in ambito sociale.

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? Punti chiave Come cambieranno i servizi sociali per le famiglie molisane?. Chi gestirà concretamente i nuovi ambiti territoriali della regione?. Perché i servizi sanitari e quelli per l'impiego saranno unificati?. Quali garanzie assicureranno lo stesso trattamento in ogni comune?.? In Breve Incontro con Asrem, comuni e terzo settore a Campobasso l'11 maggio alle 14:30.. Stefania Passarelli introduce i LEPS per garantire standard minimi di assistenza certificati.. Integrazione funzionale tra nuovi ambiti sociali, distretti sanitari e centri per l'impiego.. Nuove assunzioni a tempo indeterminato per stabilizzare i professionisti del settore sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, via ai nuovi ambiti sociali: domani il tavolo con gli enti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pd, a Bologna un nuovo tavolo permanente sulla Sicurezza. “Coinvolgiamo gli enti locali contro i tagli del Governo”Bologna, 27 febbraio 2026 – Un tavolo congiunto, permanente, assieme a tutti gli amministratori bolognesi del Pd, per parlare di Sicurezza. Ascolto e relazioni sociali. Via ai nuovi laboratoriDopo i custodi sociali, per gli inquilini degli alloggi Sap dell’Oltrestazione arrivano ora anche i laboratori di ascolto, arteterapia, dinamiche... Argomenti più discussi: MOLISE | La Via Molisana dei Normanni prende forma con nuovi itinerari per valorizzare territorio e la storia; Sottopasso ferroviario, dal 18 maggio via ai lavori di riqualificazione; Il Molise vuole diventare laboratorio del cinema: all’Unimol due giorni tra innovazione, AI e territori; Molise, oltre 27 milioni per le infrastrutture: via libera a ponte sul Trigno e viadotto Sente.