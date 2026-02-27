pd a bologna un nuovo tavolo permanente sulla sicurezza coinvolgiamo gli enti locali contro i tagli del governo

A Bologna, il Partito Democratico ha istituito un tavolo permanente con gli amministratori locali per discutere di sicurezza. L'iniziativa coinvolge rappresentanti del partito e mira a affrontare le questioni legate alla sicurezza urbana. La creazione di questo spazio di confronto si inserisce in un'ottica di coinvolgimento diretto tra politica e territorio. La discussione riguarda anche i effetti dei tagli del Governo sulle risorse destinate alla sicurezza.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Un tavolo congiunto, permanente, assieme a tutti gli amministratori bolognesi del Pd, per parlare di Sicurezza. Eppure “non si tratta di una risposta al governatore Michele de Pascale (che aveva chiesto “stati generali sulla sicurezza del Pd”, ndr) o al tema dei Cpr (i Centri di permanenza per il rimpatrio, ndr), ma un lavoro in ottica di collaborazione istituzionale”, in linea comunque con l’esigenza manifestata dai dem (e dallo stesso de Pascale) di dare “una svolta” ai discorsi che riguardano la Sicurezza. Insomma, un nuovo coordinamento per “confrontarsi e affrontare in modo sinergico le difficoltà” rispetto ai temi della legalità, dei reati, del disagio sociale, delle difficoltà economiche che sfociano in problemi per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

