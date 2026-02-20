ascolto e relazioni sociali via ai nuovi laboratori

Dopo i custodi sociali, per gli inquilini degli alloggi Sap dell’Oltrestazione arrivano ora anche i laboratori di ascolto, arteterapia, dinamiche giovanili e officina cinofila, iniziative mirate a creare legami tra le persone che condividono lo stesso nucleo abitato. Verrà presentato oggi, infatti, il secondo blocco delle iniziative incluse nel progetto, finanziato da Regione Lombardia con 300mila euro, rivolto agli inquilini degli alloggi Sap comunali del quartiere legnanese. Cinque sono i laboratori che saranno presentati al centro Pertini: “Soglie attraverso l’adolescenza”, una serie di incontri in programma al Pertini e al via il 5 marzo, che vuole esplorare le emozioni e riscoprire il valore delle relazioni, dell’empatia e del rispetto nei giovani dai 14 ai 18 anni; “A piccoli passi”, spazio di incontro, ascolto e condivisione rivolto alle persone che stanno vivendo o hanno vissuto un lutto, per promuovere sostegno reciproco e vicinanza emotiva; “Uno spazio per fermarsi”, ossia un ambiente accogliente e non giudicante in cui è possibile fermarsi, stare in ascolto e, se lo si desidera, condividere come ci si sente, alleviando il senso di solitudine; “Case creative”, momenti di arteterapia per riscoprire insieme gli spazi comuni dei plessi residenziali e trasformarli in luoghi più belli e accoglienti attraverso l’arte e la condivisione, che si terranno nei cortili delle abitazioni Sap; “Officina cinofila”, un laboratorio creativo per amanti dei cani in cui si costruiranno tappeti olfattivi e giochi intelligenti per stimolare fiuto e ingegno degli amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Vivere con un cane rafforza le relazioni sociali: lo studio che fa capire quanto Fido aiuta a stringere nuovi legamiUno studio condotto a Tokyo evidenzia come convivere con un cane possa rafforzare le relazioni sociali e migliorare il senso di appartenenza alla comunità.

Ladispoli, la Cittadella della solidarietà: dal bene confiscato alla mafia ai nuovi servizi socialiA Ladispoli, un bene confiscato alla mafia diventa un centro di servizi sociali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolto e relazioni sociali. Via ai nuovi laboratori; Supporto e relazioni negli alloggi Sap di Legnano coi laboratori dei custodi sociali; Lupus, studio italiano fotografa impatto su vita quotidiana e lavoro e richiama cure integrate e personalizzate; Giornalismo, ascolto e relazione: un libro per ripensare l’informazione. Ne parliamo con Assunta Corbo.

Giornata Mondiale delle relazioni sociali: ecco i 12 consigli degli esperti per essere più produttivi e vivere meglioLe relazioni non solo come strumenti di produttività ma come leve di benessere. Radici vive che ci tengono in relazione con ciò che siamo: corpo, mente e spirito. È nella relazione che si attiva la ... leggo.it

Ascolto, giovani e bullismo, domani incontro a MilazzoL’assessorato ai servizi sociali ha promosso lunedì 9 febbraio presso la chiesa della Trasfigurazione (inizio ore 10) a Milazzo un convegno dedicato all’ascolto, alla partecipazione e al protagonismo ... strettoweb.com

CIVITANOVA - Incontro sul valore della gentilezza e dell’ascolto come approccio alla crescita e alle relazioni x.com

FORMAZIONE “LE ROUTINE AL NIDO: TEMPI SPAZIO E RELAZIONI” Oggi al Micronido Il Sorriso abbiamo vissuto una mattinata speciale, caratterizzata da un grande momento di ascolto interiore e condivisione tra le educatrici, partendo dalle loro risorse - facebook.com facebook