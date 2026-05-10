Moie Vallesina supplementari fatali e scende di categoria

Nel match tra Moie Vallesina e Tavullia Valfoglia, terminato 3-4, sono stati segnati diversi gol e sono entrati in campo numerosi giocatori di entrambe le squadre. La partita si è conclusa con i supplementari, durante i quali si sono verificati momenti decisivi che hanno portato alla sconfitta della squadra di casa. Alla fine del confronto, Moie Vallesina ha sceso di categoria, mentre Tavullia Valfoglia ha ottenuto la vittoria.

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