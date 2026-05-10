Moie Vallesina supplementari fatali e scende di categoria
Nel match tra Moie Vallesina e Tavullia Valfoglia, terminato 3-4, sono stati segnati diversi gol e sono entrati in campo numerosi giocatori di entrambe le squadre. La partita si è conclusa con i supplementari, durante i quali si sono verificati momenti decisivi che hanno portato alla sconfitta della squadra di casa. Alla fine del confronto, Moie Vallesina ha sceso di categoria, mentre Tavullia Valfoglia ha ottenuto la vittoria.
MOIE VALLESINA 3 TAVULLIA VALFOGLIA 4 MOIE VALLESINA: David, Giampaoletti, Marini, Costantini (5’ pts Paolucci), Carboni, Mercurio, Cameruccio, Nardone (10’ pts Pierpaoli), Lorenzetti (25’ st Mimotti), Pieralisi, Druzhbliak (5’ sts Forconi). Panchina: Panfoli, Marchi, Serpicelli, Ohi Emmanuel, Sassaroli. All. Ciattaglia. TAVULLIA VALFOGLIA: Elezaj, Salvatori (45’ st Tamai), Giunti, Serafini, Osmani, Passeri, Berardi (42’ st Cesarini), Diomede (12’ pts Sgaggi), Vegliò, Giunchetti, Ferrini (37’ st Filippucci). Panchina: Ricci, Pagnello, Chiaretti, Orazi, Simoncini. All. Cicerchia Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno. Reti: 10’ pt e 14’ pts Pieralisi, 16’ pt Giampaoletti, 32’ pt Vegliò, 1’ st Diomede, 3’ pts Tamai, 8’ sts Osmani Note: espulsi Mercurio al 12’ st e Cameruccio al 17’ sts.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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