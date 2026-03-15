Oggi quattro gare spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie Vallesina

Oggi nel girone A di Promozione si giocano quattro partite, tra cui il derby salvezza tra Biagio Nazzaro e Moie Vallesina a Chiaravalle. Le due squadre sono in zona playout e cercano punti importanti per migliorare la posizione in classifica. La giornata conclude la 26esima giornata con incontri che coinvolgono diverse formazioni del campionato.

Altre quattro partite oggi nel girone A di Promozione per chiudere la 26esima giornata. A Chiaravalle derby salvezza e da paura tra la Biagio Nazzaro e il Moie Vallesina con le due squadre appaiate in zona playout. I Portuali salgono a Pergola per punti per la tranquillità. Dai risultati di ieri allunga in vetta il Lunano che non lascia scampo alla Castelfrettese, mentre l’ Alma Fano non va oltre il pari sul campo del Vismara. Finisce in pari il derby per il podio tra Montemarcianese e Ostra, mentre sono tre punti di speranza quelli della Vigor Castelfidardo. Promozione (girone A), (ore 15). Oggi:: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, Gabicce Gradara-San Costanzo Marottese, Tavullia Valfoglia-Nuova Real Metauro, Pergolese-Portuali Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi quattro gare, spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie Vallesina Articoli correlati Leggi anche: Promozione, i Portuali in casa contro l’Ostra mentre il Moie Vallesina tra le mura amiche contro il Villa San Martino. Montemarcianese, derby con la Biagio Nazzaro Ossigeno per Biagio e Moie VallesinaNella 21esima giornata del girone A di Promozione colpi importanti, in chiave salvezza, per Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina.