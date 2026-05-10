A Modena si respira l’atmosfera tipica dei campionati sportivi, con squadre che si preparano a chiudere la stagione. Alcune hanno già festeggiato, altre sono in attesa di sapere il loro piazzamento finale. Le classifiche mostrano posizioni sfumate tra chi ottiene risultati soddisfacenti e chi si trova in zone di mezzo, senza rischi né premi. Ora si guarda avanti, tra speranze e progetti per il prossimo anno.

I campionati sono così. C’è chi alla fine festeggia, chi si dispera, chi arriva galleggiando in quella parte di classifica che non premia, ma nemmeno punisce, e già comincia a pensare al prossimo anno. E c’è chi, come il Modena, che accarezza ancora un sogno. Forse piccolo, ma con la voglia che possa crescere e diventare grande. Impresa difficile, bisogna essere innanzitutto realisti, ma i grandi cammini si fanno un passo alla volta. Intanto la stagione regolare è finita, e la partita di Avellino è stata come una di quelle tappe di pianura di un grande giro, che non sconvolgono la graduatoria generale e sono sempre collocate alla vigilia delle grandi salite che decidono la corsa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, è ora di sognare. Ma attenzione alle ’vespe’

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