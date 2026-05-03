Negli ultimi quattro anni, Modena Volley si avvicina per la prima volta in modo così concreto alla qualificazione europea. La squadra ha dimostrato una crescita costante e ora si trova a pochi passi dal raggiungimento di un obiettivo che, fino a poco tempo fa, sembrava lontano. La corsa all’Europa si intensifica mentre i risultati sul campo confermano la determinazione del team.

Negli ultimi quattro anni la qualificazione all’Europa non è mai stata così vicina, per Modena Volley. Vero, anche la scorsa stagione i gialloblù erano arrivati all’atto finale (in partita secca) in casa e coi favori del pronostico, ma allora gli avversari, i giocatori dell’Allianz Milano, erano in perfetta salute. Trento no, come ha dimostrato in maniera evidente la gara 1 vinta dalla Valsa Group sull’Adige: l’assenza del lungodegente Michieletto e quelle improvvise di Theo Faure e Jordi Ramon hanno privato in un sol colpo l’Itas delle sue due bocche da fuoco migliori e del primo cambio di Michieletto. Michieletto e Faure erano già sicuri di saltare tutta la serie con Modena, destino che probabilmente toccherà anche a Ramon, fuori causa per un risentimento alla parete addominale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, serve attenzione. Ma ora l’Europa è vicina

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