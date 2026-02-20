Il Modena atteso nel nido delle vespe Un fortino inviolabile in sintetico

Il Modena si prepara ad affrontare la sfida contro le Vespe, poiché il club sta vivendo una serie di vittorie inattese. La squadra di casa ha dimostrato solidità, mantenendo la porta inviolata nelle ultime cinque partite. La difesa compatta e l’attenzione ai dettagli tattici sono alla base di questo successo. I tifosi sperano in una continuità, consci che ogni punto conquistato può fare la differenza nella corsa alla salvezza. La partita si gioca domani allo stadio, con il Modena deciso a confermare la propria forza.

La favola scritta dal Bodo Glimt in Champions League offre l'assist per trattare il tema tecnico riguardante la Juve Stabia. Non che norvegesi e campani abbiano in comune il cammino europeo, ma per le condizioni casalinghe nelle quali gli avversari si ritrovano a giocare una partita ufficiale. Ultima vittima del Bodo è stata l'Inter. Prima ancora il Manchester City, in passato la Roma, la Lazio, il Porto. E uno dei dettagli sempre rimarcati si riferisce al terreno di gioco in sintetico, trappola per chiunque soprattutto in un periodo così freddo come quello attuale. Nessuno riesce ad abituarsi in fretta al cambiamento e così arrivano sconfitte sonore e figuracce, talvolta.