Moda sostenibile DannyRu | Il vintage è il racconto della storia di un capo e di chi l’ha indossato

Nel centro di Bergamo, un negozio accoglie capi di abbigliamento vintage che raccontano storie di chi li ha indossati. La figura al banco è Daniele Ruggeri, conosciuto come DannyRu, che seleziona e rianima questi vestiti, conferendo loro una seconda vita. La sua attività si inserisce nel filone della moda sostenibile, puntando sul valore del riciclo e sulla preservazione di capi usati.

In un piccolo angolo nel cuore di Bergamo, Daniele Ruggeri in arte DannyRu dà nuova vita a tutti quei capi che hanno cucito addosso la storia di altre persone. Neanche 10 anni fa, da una grande passione per il vintage nasce l’idea di condividere con altri le storie di quei capi vissuti. Daniele però, non si limita a vendere quei pantaloni e quelle giacche. Il suo lavoro è più minuzioso: fa in modo che anche i vestiti più rovinati, quelli che normalmente verrebbero buttati, tornino a raccontare storie. Da qui l’intuizione per le customizzazioni. “Spesso mi è capitato di trovare pantaloni che presentassero segni di usura o bruciature in alcuni punti – racconta Daniele – così prendendo pezzi anche di altri vestiti ho riparato e modificato il capo rendendolo unico”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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