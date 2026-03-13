Zendaya indossa il vestito col fiore un capo iconico nella storia della moda e del cinema

Zendaya ha scelto un abito bianco total look, caratterizzato da un grande fiore, un capo che ha già attraversato la storia della moda e del cinema. La cantante e attrice ha indossato il vestito durante un evento pubblico, attirando l’attenzione con il suo stile. Il vestito, già indossato in passato da altre due celebrità, si distingue per la sua presenza iconica e il design distintivo.

