È scomparso Adriano Goldschmied, noto per aver elevato il denim a livello di alta moda. La sua influenza si riflette nel passaggio del jeans da semplice abbigliamento da lavoro a capo di tendenza presente nelle collezioni più importanti. Renzo Rosso ha attribuito a Goldschmied il ruolo di primo stilista e mentore, sottolineando il suo contributo nel cambiare il modo di vedere il denim nel mondo della moda internazionale.

Se oggi il denim non è più relegato a divisa da lavoro per operai e minatori, ma sfila sulle passerelle internazionali e popola i guardaroba del lusso, il merito porta un nome e un cognome precisi: Adriano Goldschmied. Riconosciuto universalmente dall’industria dell’abbigliamento come il “padrino del denim”, il designer e imprenditore si è spento all’età di 82 anni all’ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso), al termine di una dura battaglia contro il cancro. Fino agli ultimi mesi aveva vissuto ad Asolo, continuando a lavorare instancabilmente. Lascia la moglie Michela e le figlie Glenda e Marta, quest’ultima già inserita nel fashion system con una propria linea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Adriano Goldschmied, l’uomo che ha trasformato i jeans in un capo di alta moda. L’addio di Renzo Rosso: “È stato il mio primo capo e il mio mentore”

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Addio ad Adriano Goldschmied, per tutti “The godfather of denim”. Di @fgiacomotti x.com

Addio ad Adriano Goldschmied, per tutti “The godfather of denim”. Di Fabiana Giacomotti L’uomo a cui dobbiamo il privilegio di indossare jeans in ufficio e la nascita dello stone washed è mancato a ottantadue anni. Lanciò Renzo Rosso e Claudio Buziol. facebook