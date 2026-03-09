Anche Italia Viva contro la nuova legge sui Comuni montani | Non basta un parametro altimetrico

Italia Viva Marche critica la recente legge sui Comuni montani approvata dal Consiglio regionale. La loro posizione si concentra sul fatto che la classificazione si basa principalmente sull’altitudine media dei territori, sollevando preoccupazioni riguardo agli effetti di questa scelta. La posizione del partito si inserisce nel dibattito pubblico sulla normativa, che ha suscitato reazioni diverse tra le forze politiche locali.

A dirlo sono la presidente di Iv Marche Fabiola Caprari e di Italia Viva Pesaro Maurizio Miranda, secondo cui troppi Comuni della nostra regione rischiano di essere penalizzati PESARO – Italia Viva Marche esprime «preoccupazione per gli effetti della nuova classificazione dei comuni montani approvata dal Consiglio regionale, basata principalmente sull’altitudine media del territorio». Il tema è stato affrontato anche durante la riunione provinciale di Italia Viva Pesaro e Urbino svoltasi giovedì sera, dalla quale è emersa la richiesta di aprire un confronto con la Regione. «La montagna – ritiene la presidente regionale di Italia Viva Fabiola Caprari - non può essere definita solo da un parametro altimetrico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

