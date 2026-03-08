Cesetti | Il Governo deve rivedere la legge sui Comuni montani

Un rappresentante delle Marche ha dichiarato che il Governo deve rivedere la legge sui Comuni montani. Secondo lui, senza una modifica ai criteri di classificazione, le Marche saranno seriamente penalizzate. La questione riguarda le ripercussioni pratiche che la normativa ha sulle aree montane della regione. La richiesta di revisione è stata espressa pubblicamente in un intervento recente.

"Senza una revisione della legge varata dal Governo circa i criteri di classificazione dei Comuni montani, le Marche verranno drammaticamente penalizzate". Sono le prime considerazioni del consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti, intervenuto su un argomento che in questi giorni sta alimentando il contesto politico e soprattutto i rappresentanti delle Amministrazioni dell'area montana. "Il presidente Acquaroli – spiega Cesetti – doveva e poteva fare solo una cosa: esercitare le prerogative previste dall'articolo 127 comma 2 della Costituzione, che conferisce alle Regioni il potere di impugnare leggi o atti aventi valore di legge dello Stato di fronte alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, se si ritiene che tali norme ledano direttamente la propria sfera di competenza.