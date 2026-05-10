Mkhitaryan e il bivio del futuro | riflessione in corso sul ritiro nessun segnale di rinnovo

Da internews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante ha lasciato aperta la possibilità di un ritiro, ma finora non ci sono indicazioni ufficiali su un accordo per il prolungamento del contratto. La società e il giocatore non hanno ancora comunicato decisioni definitive, e il futuro resta incerto. La situazione rimane sotto osservazione, con nessuna novità al momento riguardo a eventuali trattative o annunci ufficiali.

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di Alberto Petrosilli Mkhitaryan deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: al momento nessun segnale di rinnovo da parte dell’armeno. Il futuro di Henrikh Mkhitaryan resta uno dei nodi più intricati in casa nerazzurra. Mentre la squadra di Cristian Chivu rientra a Milano con lo scudetto al sicuro e 85 punti in classifica, le parole del centrocampista armeno hanno aperto una riflessione profonda sul suo possibile addio al calcio giocato o, quanto meno, alla maglia dell’Inter. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Mkhitaryan e il bivio del futuro: le ultime. Dopo il fischio finale all’Olimpico, l’ex Roma non ha sciolto le riserve sul domani, lasciando intendere che una decisione definitiva non è ancora stata presa.🔗 Leggi su Internews24.com

mkhitaryan e il bivio del futuro riflessione in corso sul ritiro nessun segnale di rinnovo
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