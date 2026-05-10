Mkhitaryan e il bivio del futuro | riflessione in corso sul ritiro nessun segnale di rinnovo

L’attaccante ha lasciato aperta la possibilità di un ritiro, ma finora non ci sono indicazioni ufficiali su un accordo per il prolungamento del contratto. La società e il giocatore non hanno ancora comunicato decisioni definitive, e il futuro resta incerto. La situazione rimane sotto osservazione, con nessuna novità al momento riguardo a eventuali trattative o annunci ufficiali.

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di Alberto Petrosilli Mkhitaryan deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: al momento nessun segnale di rinnovo da parte dell’armeno. Il futuro di Henrikh Mkhitaryan resta uno dei nodi più intricati in casa nerazzurra. Mentre la squadra di Cristian Chivu rientra a Milano con lo scudetto al sicuro e 85 punti in classifica, le parole del centrocampista armeno hanno aperto una riflessione profonda sul suo possibile addio al calcio giocato o, quanto meno, alla maglia dell’Inter. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Mkhitaryan e il bivio del futuro: le ultime. Dopo il fischio finale all’Olimpico, l’ex Roma non ha sciolto le riserve sul domani, lasciando intendere che una decisione definitiva non è ancora stata presa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan e il bivio del futuro: riflessione in corso sul ritiro, nessun segnale di rinnovo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mkhitaryan riflette sul futuro: il ritiro resta una possibilità. Inter in attesaItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo... Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il ritiro? De Vrij riflette sul futurodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: Inter tra campo e mercato: il bivio di de Vrij tra il rinnovo e il Benfica; Ritiro dal calcio giocato o ultimo ballo con l'Inter: Mkhitaryan davanti al bivio; Mkhitaryan, ultime gare all’Inter? Risposta commossa sul futuro; Inter, lo scudetto della consapevolezza. Ma gli avversari?.