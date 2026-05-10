Mistero della famiglia scomparsa avvistato il gruppo in montagna
Una nuova segnalazione ha portato alla luce la presenza di un gruppo in montagna, rinnovando le speranze di ritrovare la famiglia scomparsa. La famiglia non è stata più vista dal 20 aprile e finora non sono stati ancora trovati indizi certi sulla loro sorte. La notizia ha riacceso l’attenzione sulle ricerche in corso, che continuano senza sosta. La segnalazione, al momento, rimane l’unico elemento concreto emerso.
Una traccia concreta riaccende le speranze e, al contempo, infittisce il mistero sulla scomparsa della famiglia piacentina di cui non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. Secondo le ultime indiscrezioni, la madre e i due figli adolescenti sarebbero stati avvistati in una zona impervia di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment
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