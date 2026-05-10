Mistero della famiglia scomparsa avvistato il gruppo in montagna

Una nuova segnalazione ha portato alla luce la presenza di un gruppo in montagna, rinnovando le speranze di ritrovare la famiglia scomparsa. La famiglia non è stata più vista dal 20 aprile e finora non sono stati ancora trovati indizi certi sulla loro sorte. La notizia ha riacceso l’attenzione sulle ricerche in corso, che continuano senza sosta. La segnalazione, al momento, rimane l’unico elemento concreto emerso.

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