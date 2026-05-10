Una bambina di otto mesi è stata trasportata dall’Aeronautica militare verso il reparto di terapia intensiva di un ospedale pediatrico. La Prefettura ha richiesto il volo di emergenza, e il velivolo G650 è stato autorizzato dalle autorità competenti per effettuare il trasferimento. La missione è avvenuta in tempi rapidi, garantendo il trasferimento urgente della piccola paziente.

? Domande chiave Come ha fatto la Prefettura a attivare il volo militare?. Quali autorità hanno autorizzato l'impiego del velivolo G650?. Perché è stato necessario coinvolgere la Presidenza del Consiglio?. Quali sono le condizioni cliniche della piccola al Gaslini?.? In Breve Prefettura di Catanzaro e Comando Squadra Aerea di Milano hanno coordinato l'operazione.. Il 31° Stormo di Ciampino ha impiegato un velivolo modello G650.. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il volo salvavita.. Trasferimento avvenuto tra l'ospedale Pugliese di Catanzaro e il Gaslini di Genova.. Una bambina di soli otto mesi è stata trasferita d’urgenza da Lamezia Terme verso Genova dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni cliniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione salvavita: bimba di 8 mesi vola con l’Aeronautica al Gaslini

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