Una bambina in età scolare è stata portata d’urgenza al Gaslini di Genova ieri pomeriggio dopo essere caduta durante un momento di gioco in una casa a La Spezia. La ricostruzione dell’incidente indica che la caduta si è verificata all’interno di un’abitazione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La piccola è stata soccorsa immediatamente e trasferita in ospedale per le cure del caso.

Una bambina in età scolare è stata trasportata d’urgenza al Gaslini di Genova ieri pomeriggio, a seguito di una caduta avvenuta durante un momento di gioco in un’abitazione della città di La Spezia. L’incidente ha causato una frattura alla gamba della piccola, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sul posto. La gestione dell’emergenza tra soccorso locale e specializzazione genovese. Il dinamismo operativo del sistema di emergenza ligure è emerso con chiarezza durante il pomeriggio di ieri, quando la necessità di assistenza medica per la minore si è manifestata improvvisamente in ambito domestico. Dopo lo scivolamento che ha compromesso l’integrità dell’arto inferiore della bambina, i primi interventi di stabilizzazione sono stati eseguiti dal personale della Croce rossa della Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra gioco e pericolo: bimba ferita a La Spezia vola al Gaslini

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