Ministero della Salute | Non c’è rischio pandemia 4 passeggeri Klm stanno bene
Il ministero della Salute ha confermato che non esiste alcun rischio di pandemia. Quattro passeggeri di un volo della compagnia aerea sono stati ricoverati, ma le autorità hanno rassicurato che stanno bene e non ci sono segnali di preoccupazione. La situazione è sotto controllo e non ci sono indicazioni di escalation o rischi per la salute pubblica.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Non c’è il rischio di una nuova pandemia, non ci troviamo nella stessa situazione del Covid, attualmente non c’è nessun allarme, è un virus diverso dal Covid seppure più letale, a basso contagio; la principale trasmissione è attraverso saliva, urina, feci di roditori e solo in piccola parte per via aerea e inter-umana. Il periodo di incubazione è lungo, quindi è giusto consigliare l’isolamento. La contagiosità sembra non essere in fase pre clinica ma al momento dei sintomi. Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo”. Così a Rai News24 la capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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