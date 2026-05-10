Ministero della Salute | Non c’è rischio pandemia 4 passeggeri Klm stanno bene

Il ministero della Salute ha confermato che non esiste alcun rischio di pandemia. Quattro passeggeri di un volo della compagnia aerea sono stati ricoverati, ma le autorità hanno rassicurato che stanno bene e non ci sono segnali di preoccupazione. La situazione è sotto controllo e non ci sono indicazioni di escalation o rischi per la salute pubblica.

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