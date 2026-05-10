Hantavirus il Ministero della Salute rassicura | Non c’è rischio pandemia i passeggeri Klm stanno bene Via allo sbarco a Tenerife – La diretta

Il Ministero della Salute ha comunicato che non ci sono rischi di pandemia legati all'Hantavirus, e i passeggeri di una compagnia aerea sono stati dichiarati in buona salute. Al porto di Granadilla, a Tenerife, si sta completando lo sbarco di un gruppo di persone coinvolte in un episodio che si è verificato nell’isola. La situazione si avvia alla conclusione dopo che è stato gestito il trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tutto pronto al porto industriale di Granadilla, nel versante sud orientale di Tenerife, per la conclusione di una vicenda che le Canarie non avevano mai affrontato prima. La Mv Hondius, la nave da crociera olandese al centro del focolaio di Hantavirus che ha provocato tre vittime fra i 151 a bordo (passeggeri ed equipaggio di 23 nazionalità diverse, con un cadavere ancora trattenuto sull’imbarcazione), ha raggiunto le acque dell’isola scortata da una motovedetta della Guardia Civil. La nave getterà l’ancora poco fuori dal porto prima di ripartire verso i Paesi Bassi, dove sarà sanificata. A guidare il dispositivo c’è il governo di Madrid in coordinamento con l’Organizzazione mondiale della Sanità, dopo che l’amministrazione locale aveva tentato di bloccare l’attracco per tutelare la popolazione.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, il ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KlmIl ministero della Salute ha “attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i... Hantavirus, sorveglianza su quattro passeggeri italiani che erano su volo Klm. Il ministero della Salute: informazioni trasmesse alle RegioniIl ministero della Salute italiano segue con attenzione il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera antartica MV Hondius,... Argomenti più discussi: Hantavirus, Ecdc: molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa; Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera; Hantavirus, il ministero della Salute: Sorveglianza su 4 passeggeri passati da Roma; Hantavirus, il ministero della Salute: Nessun motivo di allarme.