Dal 20 aprile 2026, i cittadini di Rivalta di Torino avranno accesso a un nuovo programma di attività motorie gratuite organizzate nelle aree verdi della città. Il progetto prevede diverse sessioni di sport e movimento aperte a tutti, senza costi di partecipazione. L’iniziativa mira a promuovere l’attività fisica tra residenti di tutte le età, utilizzando gli spazi pubblici disponibili nel territorio comunale.

A partire dal 20 aprile 2026, la cittadinanza di Rivalta di Torino potrà usufruire di un programma di attività motorie gratuite all’interno delle aree verdi locali. Il progetto, denominato Sport nei Parchi, prevede lezioni settimanali guidate da professionisti del settore per promuovere il benessere psicofisico e l’attività all’aria aperta. L’iniziativa mira a trasformare i parchi pubblici in veri e propri centri di aggregazione sociale, offrendo un ventaglio di discipline che spaziano dal movimento individuale a quello collettivo. Il calendario delle attività include pilates, yoga, ginnocammino, nordic walking, rollerblade, tiro con l’arco, skateboard, touchtennis e pilates.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivalta lancia lo sport nei parchi: attività gratuite per tutti

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