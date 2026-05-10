Minaccia il compagno con un coltello il preside della scuola sotto attacco | Le rassicurazioni non bastano

Grosseto, 10 maggio 2026 – In una scuola elementare della zona, un uomo ha minacciato il suo compagno con un coltello, arrivando a un episodio di violenza. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico e ha coinvolto anche altri presenti nel cortile. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, mentre il compagno è stato accompagnato in ospedale per le cure. La scuola è stata evacuata temporaneamente.

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