Minaccia il compagno con un coltello il preside della scuola sotto attacco | Le rassicurazioni non bastano
Grosseto, 10 maggio 2026 – In una scuola elementare della zona, un uomo ha minacciato il suo compagno con un coltello, arrivando a un episodio di violenza. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico e ha coinvolto anche altri presenti nel cortile. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, mentre il compagno è stato accompagnato in ospedale per le cure. La scuola è stata evacuata temporaneamente.
Grosseto, 10 maggio 2026 – Dopo quanto accaduto in una scuola elementare del territorio, dove dopo settimane di tensione un bambino di 10 anni è arrivato anche a puntare un coltello contro un compagno, la Flc Cgil di Grosseto interviene per richiamare l’attenzione sulla situazione che, secondo il sindacato, non sarebbe episodica ma già nota da tempo. La dichiarazione del sindacato. «Si tratta di una situazione da esaminare con attenzione – dichiara la segretaria provinciale Flc Cgil Grosseto, Alessandra Vegni – che da quanto riportato sembra evidenziare una condizione di forte sofferenza di studenti e del personale docente, che potrebbe portare a burnout, stati d’ansia e stress lavoro correlato».🔗 Leggi su Lanazione.it
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