Martellate a scuola a Gela 15enne aggredisce un compagno | Non è bullismo il racconto della preside

Una studentessa di 15 anni ha aggredito un compagno all’interno di una scuola di Gela, con diverse martellate. La preside della scuola ha dichiarato che si è trattato di un gesto improvviso e inatteso, escludendo che si tratti di bullismo. La dirigente scolastica ha inoltre affermato di conoscere l’aggressore e di poterne garantire la natura dell’episodio.

Aggressione improvvisa nel cortile del ‘Maiorana’ dopo la ricreazione. Il docente interviene e evita il peggio. Il 15enne parlava di prese in giro, convocato consiglio straordinario per i provvedimenti “Un gesto improvviso, inatteso. Non è bullismo. Conosco l’aggressore e posso dirlo con certezza”. E’ Linda Bentivegna, la dirigente scolastica del ‘Maiorana’ di Gela, a parlare davanti telecamere, microfoni e taccuini. Lei ha parlato con il 15enne che si è reso protagonista del grave atto di violenza contro un coetaneo che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Tutto successo giovedì mattina, nel cortile della scuola, subito dopo la ricreazione e mentre la classe di vittima e aggressore stava andando nel laboratorio di Fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

